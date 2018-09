Fort de deux sites sur Albi et Castres, la famille Grimal renoue aujourd’hui avec son premier amour. Le groupe éponyme a inauguré, jeudi 20 septembre 2018, sa troisième concession automobile sous les couleurs de Volvo. Ce dernier site de 780 m2 est installé au 132 avenue Albert Thomas à Albi (81), juste à côté de Grimal Automobiles (Kia, Skoda, Jeep, Mitsubishi) créé il y a près de 100 ans, constituant désormais un nouveau pôle automobile. Un autre existe à Castres, Mondial Park Auto, depuis 1992.



Alors que la concession est ouverte depuis le 4 juin 2018, son inauguration a attiré du beau monde : parmi les 200 personnes invitées, Yves Pasquier-Desvignes, le président de Volvo Cars France, et Christophe Ramond, président du Conseil départemental, ont chacun prononcé un discours et coupé le fameux ruban rouge pour célébrer ce projet, initié en mai 2015.



Cette inauguration a été riche de sens puisque plusieurs particularités caractérisent cette concession. Le groupe Grimal signe un parfait retour. La famille et le constructeur ont collaboré ensemble pendant 28 ans, de 1974 à 2002, avant de se faire retirer le panneau. A cette date, Volvo tentait alors une autre stratégie, celle de s’implanter dans les grandes villes. Exit Albi. Ce n’était donc en aucun en lien avec les résultats du concessionnaire qui estime sa part de marché dans le Tarn à plus de 1% à l'époque.



Le site est également 100% féminin. Angélique Grimal, directrice de la concession Volvo, a formé une équipe de quatre salariées, de l’accueil à la vente en passant par la réception atelier et la réparation. Nous avions communiqué sur ce concept il y a un an : Volvo ouvrira une concession 100% féminine.