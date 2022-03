Concessionnaire Renault, Dacia, Nissan, Hyundai, Honda et Suzuki dans les Vosges et en Haute-Saône (12 points de vente), le groupe Guy Bertrand convoite les concessions Renault et Dacia de la famille Fritsch, situées dans le Haut-Rhin. L’opération, notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence, porte sur la prise de contrôle exclusif du garage Yvan Fritsch, qui distribue Renault-Dacia à Altkirch, du fonds de commerce de l’agence Renault-Dacia de Ferette ainsi que du centre de contrôle technique du Sundgau, situé à Altkirch (Autovision).

Le groupe Guy Bertrand s'étend à l'Est

Dirigée par Jean-Marc Fitsch, la société avait représenté un chiffre d’affaires de 26,5 millions d’euros en 2019. Celle-ci représente également le panneau Honda à Brunstatt mais cette affaire n’est pas mentionnée dans le résumé de l'opération de l’Autorité de la concurrence.

Le groupe Guy Bertrand s’apprête donc à prendre position dans un troisième département, le Haut-Rhin, limitrophe des Vosges et de la Haute-Saône. Fondé en 1967, il distribue la marque au losange depuis 1972.