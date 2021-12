Implanté en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire, le groupe dirigé par la famille Guyot envisage de se développer avec les marques Renault et Dacia dans le département voisin de l’Yonne. L’opération en cours a été notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence par ces termes : « Nous avons été sollicités par le constructeur pour racheter un groupe de distribution automobile limitrophe situé dans l’Yonne dont l’investisseur est à l’âge de la retraite et n’a pas de pérennité. C’est dans ce cadre qu’une lettre d’intention a été signée le 21 mai 2021 avec Codiva, holding du groupe Guyot. »

Autoreva va se retirer de la distribution automobile

Si le groupe en question n’est pas cité, il y a tout lieu de penser qu’il s’agit du groupe Autoreva, présidé par Yann Milliez. Ce dernier distribue la marque au losange à Auxerre (avec Dacia), Joigny, Avallon et possède l’enseigne de voitures d’occasion Sajamax (Joigny). Yann Milliez avait repris les sites Renault-Dacia d'Auxerre et d'Avallon au groupe Tupinier en 2014. Autoreva a commercialisé 1 800 voitures neuves en 2020 et enregistré un chiffre d’affaires de l'ordre de 60 millions d'euros. L’opérateur icaunais avait revendu ses affaires Citroën, Honda, Jeep et Alfa Romeo de l’Yonne au groupe Nomblot en 2018 et s’était retiré du réseau Mercedes-Benz en 2016 en cédant ses concessions d’Auxerre et de Sens à Erik Chopard. C'est donc un nouvel opérateur qui s'apprête à quitter le secteur de la distribution automobile.

Plutôt discret en matière de croissance externe au cours des dernières années, le groupe Guyot a fait son entrée dans le réseau Mitsubishi Motors en 2020 à Dijon. Il distribue depuis 2018 la marque Alpine à Dijon. Positionné à la 82e place de notre classement 2021 des 100 principaux groupes de distribution en France, l’opérateur familial a réalisé un CA de 152 millions d'euros grâce à la vente de 3 695 VN et 5 426 VO.