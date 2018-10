Après Paris, Lyon, Cannes et Monaco, Lamborghini disposera en France d’une cinquième concession, à Bordeaux (Mérignac précisément). C’est le groupe Hecquet, qui distribue les marques du groupe Volkswagen en Seine-Maritime (ainsi que Suzuki Kia, Jeep et Mazda) et dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a été choisi pour développer la marque. Les premières discussions entre les dirigeants de Lamborghini et Thierry Hecquet remontent à 2015.Le service après-vente est déjà ouvert aux clients depuis un mois et la concession sera totalement opérationnelle le 19 novembre prochain. L’écrin s’articulera autour d’un showroom de 500 m, qui présentera quatre modèles, et un atelier de 600m. Quatre collaborateurs vont animer le point de vente. Après avoir accompagné le lancement d’Aston Martin en 2007 à Bordeaux (groupe Auto Performance) et ensuite dirigé la concession Ferrari (groupe Palau), Bruno Dubois, responsable de la concession, va désormais s’atteler au déploiement de la marque italienne sur ce secteur du grand-ouest, qui s’étend de Bayonne à Nantes, en passant par Toulouse, La Rochelle ou encore Montpellier. Le dirigeant viseA fin septembre 2018, Lamborghini a immatriculé 54 voitures en France (+25,6%), dont 22 Huracan.