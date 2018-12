Créée en 2012 à Strasbourg, l’enseigne Veodrome, spécialisée dans la vente de VO à particulier, continue de couvrir les principales agglomérations des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Depuis le mois de mars 2018, le groupe Hess opère via un cinquième centre situé à Besançon (25). Il y a deux ans, le groupe s’était développé dans la préfecture du Doubs avec son autre marque indépendante, Automobiledoccasion.com (présente aussi à Strasbourg).Depuis 2017, le Veodrome est également présent à Mulhouse, en face de la concession Fiat, Jeep, Abarth et Alfa Romeo., à chaque fois dans des départements distincts. Aucune ouverture sur l’exercice 2019 n’est prévue pour l’instant.Le groupe alsacien couvre enfin quatre villes avec sa marque à petit prix Primocar (Strasbourg, Forbach, Dijon et Charleville-Mézières).En 2017, le groupe Hess, classé en 11e position de notre top 100 2018, a commercialisé, pour un