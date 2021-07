Annoncée en février dernier, l’opération de cession de dix concessions Renault Retail Group n’a pas encore trouvé son épilogue. En effet, sur les dix établissements concernés – Toulouse (trois), Montpellier, Nîmes, Orléans, Nancy, Strasbourg, Mulhouse et Montbéliard –, seul le rachat de celui de Nancy par By My Car a été officialisé. Toujours à l’Est, l’Autorité de la concurrence nous apprend que la société Centrale Automobile Strasbourg, dirigée par la famille Hess, envisage la prise de contrôle de trois fonds de commerce RRG.

Un développement à 9 000 voitures neuves pour Hess

Les concessions concernées sont celles de Strasbourg Hautepierre, avec son point relais d'Illkirch-Graffenstaden (67), Mulhouse (68) et Montbéliard (25), avec son point relais de Belfort (90). Cet ensemble a représenté l'an passé un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros et un volume de 9 000 voitures neuves et 5 000 occasions. L’opérateur familial distribue déjà la marque au losange, ainsi que Dacia, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.



En 2019, la plaque Renault-Dacia du groupe avait représenté un chiffre d'affaires de 125 M€, pour 4 500 voitures neuves et 3 200 d'occasion. Le groupe Hess est implanté dans le Doubs avec Nissan, Toyota, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel et Hyundai, ainsi que dans le Territoire de Belfort, avec Fiat, Alfa, Opel et Toyota.

Le top 10 en approche pour le groupe Hess

Classé en 15e position du top 100 des distributeurs 2020 de "L’argus", le groupe Hess a commercialisé 25 200 véhicules neufs et 25 000 occasions en 2019, pour un chiffre d’affaires de 811 millions d’euros. Avec le rachat des filiales de Renault, il va ainsi se rapprocher du top 10 et dépasser la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires.



En France, en 2019, Renault Retail Group a vendu, via 103 établissements (principaux et sites relais), et engrangé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros.