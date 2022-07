Selon le site de l’Autorité de la concurrence, le groupe Hess Automobile envisage le rachat des trois sociétés du groupe Delhorbe qui exploitent les marques Volvo, Hyundai et Isuzu à Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay. Ces trois affaires représentent un volume de 800 voitures neuves et 1 000 occasions (environ 35 M€ de chiffre d’affaires). Distributeur Volvo à Reims depuis 1976 et à Châlons-en-Champagne et Épernay depuis 1999, la société familiale est dirigée par Thomas Delhorbe. L’opérateur marnais avait également pris le panneau Infiniti à Reims en 2016.



Un CA de 1 milliard d'euros en 2021

Le groupe dirigé par la famille Hess est déjà implanté dans le département de la Marne avec la marque Peugeot (à Reims). Il représente le panneau Volvo à Metz (Moselle) et Souffelweyersheim (Bas-Rhin), et celui de Hyundai à Bischheim (Bas-Rhin) et Besançon (Doubs). Pour rappel, ce dernier avait cédé fin 2020 sa concession Hyundai de Nancy au groupe Theobald. En 2021, le groupe Hess a commercialisé 27 700 véhicules neufs (20 marques automobiles), 28 000 occasions, dont 20 500 à des particuliers, et engrangé un chiffre d'affaires d’1 milliard d’euros.