Début 2017, le groupe dirigé par Gérald Iacopinelli concrétisait une opération importante en acquérant les concessions du groupe Dalauto , distribuant les marques du groupe Volkswagen à Villemandeur, Gien (45), Guéret (23), Montluçon (03) et Châteauroux (36). Après avoir fermé le point de vente de Gien (en mars) ainsi que celui de Villemandeur (ce 4 septembre 2018), l’opérateur va désormais accueillir les clients au sein d'un pôle automobile, qui ouvrira ses portes le 10 septembre. Situé au sein de la zone commerciale du Chesnoy, à Amilly (près de Montargis), celui-ci rassembleChacune bénéficie d’un showroom dédié, implanté sur un terrain de 13 000m(dont 3 200mcouverts). Le groupe profite de ce développement pour ajouter les panneaux Skoda, Seat et Volkswagen Utilitaires, qui n’étaient pas représentés dans le secteur. Un atelier, composé de 7 ponts, accueillera les modèles des marques Volkswagen (VP et VUL), Seat et Skoda. Audi disposera de son propre atelier (4 ponts).Sur une année pleine, il anticipe(contre 440 VN et 280 VO auparavant via les sites de Gien et de Villemandeur). « Avec la proximité de la région parisienne, le potentiel est très important : 60% de nos ventes VO et 30% de nos entrées à l’atelier se concrétisent en dehors de notre secteur », informe Benjamin Iacopinelli, responsable marketing du groupe, qui prévoit entreLes affaires du groupe Iacopinelli sont les premières à investir ce nouveau village automobile. Les marques Ford, Kia, BMW, Mini, Fiat et Alfa Romeo devraient lui emboiter le pas dans les prochains mois. « Cette nouvelle zone de 200 000 mva attirer d’autres grandes enseignes, car les zones commerciales de Montargis sont saturées. Nous bénéficierons ainsi de flux additionnels », souligne Benjamin Iacopinelli.En 2018, l’opérateur, qui distribue également BMW et Mini (dans le 18, 36 et 58), prévoit de commercialiser