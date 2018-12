Le 17 décembre 2018,, président du Conseil de surveillance, et, président du directoire d’IMA (Inter Mutuelles Assistance), ont inauguré un nouveau site opérationnel, situé au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), en présence de représentants des actionnaires du groupe.Ouvert depuis le 5 novembre 2018, le site réunit déjà plus de 120 salariés (dont 110 chargés d'assistance, des managers et des fonctions support pour accompagner au quotidien les nouveaux collaborateurs). De nouveaux recrutements sont programmés pour le mois de janvier 2019, avec 46 chargés d'assistance et 3 nouveaux managers d'assistance. A terme, le site comptera 250 salariés permanents (hors contrats saisonniers).La plateforme traite prioritairement des activités d’assistance déplacement : dépannage-remorquage, véhicule de remplacement, solutions de relogement en cas d’urgence, rapatriement, etc.Il est ouvert du lundi au vendredi de 8H00 à 21H00 et sera également opérationnel le week-end à partir de janvier 2019. « Les équipes rouennaises travaillent en relation permanente avec les plateaux d’assistance du siège niortais qui prennent en charge les appels survenant en dehors des horaires de ce nouveau site », précise le groupe par voie de communiqué.« Ce nouveau site du Petit-Quevilly démontre notre capacité à développer une stratégie de croissance créatrice de valeurs et d’emplois. Il confirme notre volonté de travailler en proximité avec les actionnaires d’IMA pour leur apporter un service de référence au bénéfice de leurs clients. Il marque également un ancrage durable, pour la première fois au-delà de nos territoires historiques, dans la Métropole Rouen Normandie qui a grandement facilité notre installation », commentent Daniel Havis et Claude Sarcia.Pour l’exercice 2018, le groupe IMA table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 771 millions d’euros, en progression de 11% par rapport à 2017, pour un résultat net consolidé après impôts de 10,7 millions d’euros.