Selon l’Autorité de la concurrence, le groupe Jallu-Berthier, via sa filiale Courtoise Automobiles, a racheté la société Leroux Automobiles et sa filiale SLA, « distributeur et réparateur agréé de la marque Ford dans les villes d’Amiens et d’Abbeville (80) ». Avec cette opération, l’entité dirigée par Pierre Jallu-Berthier porte à dix le nombre de points de vente Ford. La société dirigée par Jean-Jacques Leroux représente également le panneau Volvo à Amiens et à Abbeville.

Un quatrième département avec Ford

Le groupe Jallu-Berthier, qui distribue la marque américaine dans le Val-d'Oise (Cergy, Saint-Ouen l’Aumône, Sarcelles), l’Oise (Beauvais, Saint-Maximin, Compiègne) et l’Aisne (Laon, Saint-Quentin), se développe ainsi un peu plus au nord en prenant position dans le département de la Somme. A noter que le site de Péronne (80), repris en juillet dernier à la société Crépin Automobiles, n'est pas mentionné sur le site web du groupe.

Plus de 2 800 Ford neuves en 2018

Positionné à la 47e place de notre top 100, le groupe Jallu-Berthier, qui commercialise également les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Citroën et Suzuki, a généré un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros en 2018 et vendu 8 760 voitures neuves (dont plus de 2 800 Ford) et 6 500 voitures d'occasion.