Le groupe dirigé par Jean Michel Lain, via sa société Spaa, a notifié auprès de l’Autorité de la concurrence sa volonté de reprendre la société Garage du Centre, qui exploite les concessions Toyota de Valence et de Chatuzange-le-Goubet (26). Celle-ci appartiennent à Daniel Brun et ont représenté un chiffre d’affaires de 20,6 millions d’euros en 2018.

Extension du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes

Le groupe Jean Lain distribue la marque nippone dans trois départements (73, 74, 38). Avec cette acquisition, il étendrait sa couverture géographique en prenant position dans le département de la Drôme. En 2018, le 19e opérateur national a commercialisé 2 104 voitures neuves Toyota. Au total, il a vendu 14 559 VN et 14 891 VO pour un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros.

Plusieurs mouvements dans le réseau Toyota

Le réseau Toyota s’anime en cette fin d’exercice 2019 puisque les affaires de Brive et de Tulle (19) sont en passe d’être reprises par Eden Auto et celles d’Aubière (63), Charmeil (03) et Mende (48) par le groupe Maurin (elles appartiennent à David Gerbier).