La période estivale a été animée pour le groupe Jeannin. En effet, après avoir fait main basse sur la concession Skoda, Mazda et Suzuki de Vert-Saint-Denis , détenue par Jean-Pierre Damace, l’opérateur icaunais a repris, en date du 3 septembre, le panneau Seat à Vert-Saint-Denis et Meaux (77). La marque y était représentée par le groupe Gueudet depuis le rachat, en début d’année 2018, du groupe Métin. Sur une année pleine, le potentiel se situe autour des 500 voitures neuves.Yves Jeannin commercialisait jusqu’ici la marque espagnole dans les départements voisins de l’Yonne (Auxerre, Sens) et de l’Aube (Troyes). Avec cette opération, il complète ainsi sa couverture en Seine-et-Marne, où il distribue Volkswagen, Audi, Skoda, Nissan, Mazda et Suzuki.En 2017, le groupe Jeannin a engrangé un chiffre d’affaires de