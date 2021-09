Après avoir cédé fin 2020 ses concessions Volkswagen et Audi de Mareuil-lès-Meaux et Coulommiers (Seine-et-Marne) au groupe Gueudet, le groupe Jeannin est en passe de concrétiser le rachat des affaires appartenant à la famille Rose. L’opération, notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence, porte sur la reprise des concessions Volkswagen (Carat Automobiles Melun et Garage Rose Fontainebleau) et Audi (Rose Automobiles Melun et Rose SAS Fontainebleau) de Vert-Saint-Denis et Samoreau (Seine-et-Marne), soit quatre points de vente exclusifs.



Un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros

Ces affaires représentent un chiffre d’affaires de 69 millions d’euros et commercialisent un volume de 1 580 voitures neuves et 973 occasions (dont 580 à particuliers). Elles emploient 88 personnes. Distributeur automobile historique en Seine-et-Marne, le groupe Rose s'apprête à quitter le secteur. Le rachat devrait être effectif au 31 octobre 2021.

Avec cette opération, le groupe Jeannin va renforcer sa position au sud de la Seine-et-Marne avec les marques du groupe Volkswagen. L’opérateur couvre déjà la ville de Vert-Saint-Denis avec les panneaux Skoda, Seat, Cupra, Mazda, Nissan et Suzuki tandis qu’il distribue Nissan à Samoreau.



Positionnée à la 65e place de notre classement 2021 des 100 principaux groupes de distribution en France, l’entité dirigée par Yves Jeannin a réalisé un chiffre d’affaires de 205 millions d’euros en 2020 et commercialisé 4 965 véhicules neufs et 4 508 occasions.