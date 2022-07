[Article mis à jour le 27 juin 2022]



Selon le site de l’Autorité de la concurrence, le groupe JMJ Automobiles envisage la prise de contrôle des sociétés qui composent le groupe Chopot par l’acquisition de l’intégralité des titres de la Sas Financière Chopot et des concessions exploitées par la société Prestige Automobiles dans les Vosges. La société familiale, dirigée par Claude et David Chopot, s’apprête donc à céder ses points de vente principaux Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth et Alfa Romeo d’Épinal (Chavelot) et de Saint-Dié-des-Vosges (Sainte-Marguerite). En janvier 2020, l’affaire d’Épinal avait été victime d’un important incendie, qui avait ravagé le showroom. À noter que le groupe Chopot commercialise la marque Mitsubishi à Épinal, qui fait également partie de l'opération. Au total, ces affaires ont pesé un volume de 600 véhicules neufs et un chiffre d'affaires de 19 M€ en 2021. La reprise devrait être actée au 1er avril 2022.

Claude Chopot avait déjà cédé en 2019 sa concession Opel de Saint-Dié-des-Vosges (88) à Stéphane Brocard. Le groupe Car Avenue a annoncé en début d’année son souhait d’acquérir les cinq concessions vosgiennes du groupe Brocard, soit les affaires Citroën situées à Saint-Dié-des-Vosges et à Gérardmer, DS à Epinal et Opel à Epinal et Saint-Dié-des-Vosges.



Regroupement dans les Vosges avec les marques Stellantis

Dans le département, la distribution des marques du groupe Stellantis se resserre donc autour des groupes Car Avenue et JMJ Automobiles. L’entité dirigée par la famille Dubois est déjà implantée à Épinal et à Saint-Étienne-lès-Remiremont avec Peugeot et Citroën, à la suite de la reprise des affaires du groupe Choux en 2019. Le groupe va également poursuivre son développement avec les marques du groupe ex-FCA. Ce dernier a acté en début d’année la reprise des affaires de Lons-le-Saunier et de Pontarlier (Fiat, Alfa Romeo et Jeep) au groupe Deffeuille. JMJ Automobiles représente également les panneaux Nissan et Volvo. En 2020, il avait commercialisé 9 000 véhicules neufs et 10 000 occasions, et représenté un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros.



A noter, comme le souligne un Internaute, que le groupe Jeker est également concessionnaire Peugeot et agent Citroën dans les Vosges (Gérardmer, Sainte-Marguerite, Mirecourt, Vittel, Neufchâteau, Raon-l'Etape) ainsi qu'en Alsace (Cernay, Thann).



