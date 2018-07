Distributeur des marques Fiat et Alfa Romeo à Nîmes, Ales et Montpellier, le groupe Koala renforce sa position au sein du réseau du groupe FCA.« La société Financière Koala acquiert la totalité des actions composant le capital de la société EDR Automobiles qui exerce une activité de distributeur et de réparateur agréé automobile des marques de la société FCA à Béziers (34) et Narbonne (11) », rapporte l’Autorité de la concurrence. Dirigée par Eric Rampazzo, EDR Automobiles a représenté en 2017 un chiffre d’affaires de 22,3M€.La concession de Béziers représente les panneaux Fiat, Alfa Romeo et Fiat Professional, le site de Narbonne distribue Fiat, Fiat Professional, Jeep et Abarth.S’il est déjà présent dans le département de l’Hérault, le groupe dirigé par François Raguin fait son entrée dans l’Aude. En 2017, il a commercialisé 2 732 unités avec les marques du groupe italien, un volume qui le positionne à la sixième place dans le réseau. Au global, le groupe Koala, qui distribue également les marques Citroën, BMW et Mini, a commercialisé