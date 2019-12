En mai dernier, via son implantation de Mulhouse (VP), le groupe Kroely était le premier à représenter en France les nouveaux standards de la marque Mercedes-Benz, baptisés MAR 2020, qui renouvellent « l’architecture, la digitalisation et le parcours client ». L’opérateur alsacien a poursuivi la mise aux normes via l’ouverture de deux nouveaux écrins, à Strasbourg (VUL-VI) et à Metz (VP, VUL et VI). Inauguré le 5 décembre 2019, en présence notamment de Reiner Hoeps, président de Mercedes-Benz France, et de David Perdomo Hollatz, nommé en septembre 2019 directeur général Vans de Mercedes-Benz France, le site messin s’articule autour d’un bâtiment pour les marques VP (Mercedes-Benz et smart), d’une superficie de 4 500 m2, et d’un autre pour les utilitaires et les camions, de 3 200 m2. Le premier a ouvert ses portes le 2 septembre 2019, suivi par le second le 18 novembre.

Relocalisation de Mercedes-Benz à l’est de Metz

Implantée à l’est de la ville, la nouvelle concession de Metz bénéficie d’un terrain de 60 000 m² (contre 40 000 m² pour l’ancienne concession située au nord). Le bâtiment consacré aux voitures particulières s’articule autour d’un showroom de 718 m2 (avec 10 modèles exposés environ), un atelier mécanique de 1 049 m2, une carrosserie de 1 103 m2, une aire de lavage de 110 m2 et un hôtel à pneumatiques de 94 m2. Celui dédié aux activités utilitaires et poids lourds dispose d’un showroom de 363m² et propose le même parcours client que le bâtiment VP. Le site est labellisé Van ProCenter.



Environ 1 000 véhicules neufs à Metz

Avec sa nouvelle concession de Metz, le groupe Kroely ambitionne de commercialiser 600 voitures neuves, 283 VUL et 120 VI, ainsi que 500 VO à particulier, 110 utilitaires et 80 camions d’occasion sur une année pleine. Le chiffre d’affaires du site devrait avoisiner les 85M€ de chiffre d’affaires.

Un chiffre d’affaires de 420M€ en 2018



Distributeur Mercedes-Benz, Smart et Porsche, à travers 17 sites implantés en Alsace et en Lorraine, le groupe Kroely a commercialisé 4 000 VP, 1 200 VUL et 500 véhicules industriels neufs en 2018, pour un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros. Il figure à la 30e place de notre classement top 100 2019 des distributeurs.