Une entreprise emblématique de Saint-Etienne est à la peine. Il y a trois ans, Laurent Père et fils avait entamé un vaste programme de transformation ; il y a deux mois, il était sous le coup d’un redressement judiciaire. Mais, le couperet est tombé car le groupe historique spécialisé dans la distribution de pièces détachées automobiles a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.

Trois offres de reprise refusées

Celui-ci a rejeté les trois seules offres de reprise connues depuis la mise en cession (deux pour des fonds de commerce et la 3e pour le pôle de production d’injecteurs pompe et diesel et systèmes d’injection) car il les a estimées non recevables en matière de maintien d’emploi ou encore de viabilité d’exploitation. L’une des filiales, soit un réseau de plateformes logistiques de pièces multimarques nommé Exadis, connue pour être la base du consortium entre Mobivia et Renault, a été cédée comme prévu ces derniers mois, tout comme Colaur, Cap VI, First Equipements et Lube and Fluid).



Si le groupe familial stéphanois employait 155 salariés au début de la procédure, ce sont donc 130 employés restants qui vont être licenciés. Notons que Laurent Père et fils a réalisé plus de 40 millions d'euros de chiffre d’affaires global en 2018 et comptait entre autres, 25 points de vente de pièces détachées automobiles et une plateforme technique sous l'appellation Laurent Automobiles ("magasins de proximité") dans le sud-est de la France.