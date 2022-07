À l’occasion de sa convention annuelle organisée le 17 juin dernier au sein de la concession Mazda-Suzuki de Rennes, le groupe familial Legrand a annoncé de nouvelles nominations au sein de l’entité, ainsi que la création de deux comités exécutifs distincts pour les activités automobiles et motos. Cette réorganisation interne vise à « déployer de façon homogène dans l’ensemble du groupe une vision commune et une coordination de la stratégie globale ».

« Le secteur automobile est en train de faire face à des bouleversements jamais connus : la fin de la vente de véhicules thermiques, le développement des ventes en ligne, les changements des normes constructeurs… Nous allons faire de ces défis notre force, il y a beaucoup d’opportunités à saisir » commente Éric Legrand, directeur général du groupe familial.

Pour le pôle automobile, qui s’articule autour de huit marques (Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mazda, MG, Mini, Opel et Suzuki), le dirigeant est épaulé par cinq collaborateurs au sein du comité exécutif.

Franck Prunotto est nommé directeur général opérationnel. Il aura pour mission de développer les performances commerciales et de garantir la profitabilité du groupe.

Mathieu Legrand, directeur véhicules d'occasion.

Christophe Voisin, directeur après-vente.

Mélanie Hézard, directrice administrative et financière.

Erwin Legrand, directeur marketing et innovations.



Une enseigne spécifique pour la moto

Le pôle loisir et motocycle (Aprilia, BMW Motorrad, Honda, Piaggio…) est représenté par l’enseigne Motors Avenue au Mans, à Nantes et à Tours. Le comité de direction est piloté par Éric Legrand, qui est accompagné cette fois de David Pemartin (directeur commercial VN et VO), Mélanie Hézard, Christophe Voisin et Erwin Legrand.