En début d’année 2021, le groupe dirigé par Jean-Paul Lempereur avait annoncé qu’il allait ajouter trois nouvelles marques automobiles aux onze qu’il distribue déjà : MG Motor, Seat et Cupra. Le 19 avril 2021, l’opérateur a démarré ses activités pour les deux marques du groupe Volkswagen. La concession Iberian Motors a ouvert ses portes au cœur du Forum de l’Automobile de Liévin (Pas-de-Calais), où le groupe Lempereur est déjà présent avec huit marques. Située à côté de la concession Opel espace Thirion, cette s’affaire s’étend sur plus de 500 m2. Elle comprend un showroom pour les véhicules neufs et d’occasion, ainsi qu'un atelier de mécanique et de carrosserie. Le groupe se fixe pour ambition de vendre 210 Seat et 40 Cupra sur ce secteur.

L’opérateur, qui a commercialisé un total de 14 400 voitures neuves et d'occasion en 2020, possède 25 concessions dans la région des Hauts-de-France et s’appuie sur un pop-up store dans la Galerie Aushopping de Noyelles-Godault. Le groupe a également amorcé un premier développement dans le secteur du deux-roues en début d’année (avec BMW Motorrad à Arras) et nourrit le projet d’ouvrir un village consacré à la moto au printemps 2022.



À LIRE. Les groupes de distribution auto s'ouvrent à de nouveaux horizons