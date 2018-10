Les anciennes concessions détenues par Eric Rampazzo, dirigeant de la société EDR Automobiles, sont désormais exploitées par deux opérateurs différents. Ainsi, comme nous l’évoquions en juillet dernier , François Raguin (groupe Koala) a repris les affaires Fiat, Fiat Professional et Alfa Romeo de Narbonne (avec Abarth) et Béziers. Un développement logique pour l’opérateur qui distribue déjà les marques Fiat et Alfa Romeo à Nîmes, Ales et Montpellier. Le groupe Koala figurait en sixième position des plus importants distributeurs des marques FCA en France en 2017 (2 723 unités).Le groupe LG Automobiles , dirigé par Ludovic Garcia, a été désigné pour reprendre le panneau Jeep à Narbonne et Béziers. Ce dernier, qui représente déjà la marque américaine à Perpignan (247 unités vendues en 2017), va la rapprocher de ses concessions Mercedes-Benz. L’opérateur a également été nommé pour distribuer Jeep à Carcassonne, zone qui n’était jusqu’ici pas couverte pour la vente de voitures neuves.