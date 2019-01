L’Autorité de la concurrence informe que le groupe Maurel est en passe de prendre le contrôle exclusif de la société Audoise Automobile, dirigée par Eric du Maroussem. Celle-ci distribue Peugeot via une concession implantée à Narbonne (11), qui a représenté un. Le groupe dirigé par Christophe Maurel va ainsi renforcer sa position avec la marque au lion, qu’il représente à travers huit implantations (dep. 12, 31,81), et surtout élargir sa couverture géographique en posant un premier pied dans le département de l’Aude (11). Il distribue également les marques Citroën (12, 46), DS (12) et Opel (12, 81).En 2017, le groupe Maurel (54de notre top 100) a affiché unet commercialisé