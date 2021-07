Nos confrères de Midi Libre nous apprennent que le groupe Maurin va ouvrir une nouvelle concession Toyota en septembre 2020. Cette nouvelle implantation sera située dans la zone d'activité Tournezy, au sud de la ville, où se trouvent déjà les marques Audi, Volkswagen, Nissan, Ford, BMW et Mini. Le permis de construire vient d'être accordé et le début des travaux est programmé pour le mois de septembre 2019.« Le groupe a acquis un terrain disponible de 5 300 m², sur lequel nous allons réaliser un bâtiment de 1 600 m² pour le showroom, les ateliers et l'administration », a indiqué David Magoust, directeur de la concession Toyota Montpellier, au journal Midi Libre. La future concession sera distante d'environ un kilomètre du point de vente actuel, situé dans le quartier des Près d'arènes.Toyota Montpellier commercialise 1 300 voitures neuves et plus de 700 voitures d'occasion par an.Le groupe dirigé par Benoît Catelin représente la marque nippone via six points de vente (Montpellier, Le Crès, Sète, Arles, Cavaillon et Montfavet).