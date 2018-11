Le groupe Nedelec, qui distribue Peugeot via huit points de vente dans le Finistère, s’est positionné pour acquérir la concession de Morlaix ainsi que le site secondaire de Landivisiau. Ces deux implantations appartiennent au groupe PGA.En 2017, la concession Peugeot de Morlaix a enregistréLe groupe Nedelec va ainsi conforter un peu plus sa position avec Peugeot, qu'il représente dans les principales villes du département.L'opérateur s’était porté acquéreur en 2013 des succursales Peugeot de Brest et de Landerneau.