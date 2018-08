En signant en 2016 la reprise des concessions Fiat, Alfa Romeo et Jeep de Villefranche-sur-Saône (69) et de Macon (71), le groupe Nomblot mettait un terme à son partenariat historique et exclusif avec la marque Peugeot . Le groupe familial s’apprête à conforter son virage multimarque avec la reprise de deux nouvelles concessions. Bruno Nomblot, qui co-dirige le groupe avec son frère Serge, informe qu’un. Ces affaires, qui appartiennent au groupe Autoreva, dirigé par Yann Milliez, ont représenté en 2016 un chiffre d’affaires de l’ordre de 13 millions d’euros.Le groupe va ainsi faire son entrée dans le réseau de la marque aux chevrons et consolider sa position avec le groupe FCA. Une nouvelle structure, basée à Joigny, rassemblera les marques Peugeot, Citroën, Jeep et Alfa Romeo.L’opérateur va également ouvrir en octobre une nouvelle concession à Villefranche-sur-Saône pour les marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Abarth.En 2017, le groupe Nomblot a commercialiséIl a représenté un