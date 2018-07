Avec le développement des vitrines Zanzicar et AutobyParot ainsi que les nombreux rachats de concessions VP, on en avait oublié que le groupe Parot était à l’origine un spécialiste de la distribution de véhicules industriels. Avec le lancement de sa vitrine digitale Camionbyparot.com, l’opérateur familial renoue donc avec son métier historique tout en renforçant sa stratégie de digitalisation.Cette plateforme regroupe l’ensemble des véhicules commerciaux d’occasion des concessions du groupe, représentant principalement les marques Iveco, Man, Ford, Fiat Professional mais aussi Granalu, Krone et Menci (semi-remorque).Avec cette vitrine, les professionnels peuvent aussi s’informer sur les nouvelles offres commerciales pour les véhicules d’occasion et le SAV, réaliser une simulation de financement, prendre des rendez-vous à l’atelier ou avec un conseiller commercial.« Ce lancement s’inscrit dans la stratégie globale de digitalisation du groupe initiée depuis près de deux ans avec nos plateformes Zanzicar.fr et Autobyparot.com. Camionbyparot.com, destiné à nos clients professionnels, simplifie l’accès à nos offres et services, avec un site vitrine unique, permettant d’optimiser leur recherche et faciliter leur décision d’achat », commente Alexandre Parot, PDG du groupe.En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de