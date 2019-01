Modèles urbains et électrifiés

Le groupe familial a posé le 7 janvier 2019 la première pierre de sa future concession BMW et Mini dans la commune de Lormont, au nord-est de Bordeaux. Profitant d'un bâtiment de 7700 m, cette nouvelle affaire, qui ouvrira en fin d'année, permettra de doubler la surface de vente ainsi que l'espace dédié à la réparation par rapport au site actuel, Brienne Auto Situé Quai de Brienne, à proximité du centre-ville, ce point de vente, racheté en 2017, est englué depuis plusieurs mois dans les travaux du nouveau pont. Le groupe Parot doit donc quitter cette zone mais n'entend pas déserter totalement le centre de Bordeaux. Accompagné de BMW France, l'opérateur va ainsi ouvrir en juin prochain uCette vitrine viendra cohabiter avec des enseignes des secteurs du prêt-à-porter, de l'électroménager, de l'art de la table... Elle fera la part belle aux modèles urbains et électrifiés des deux marques, au digital via un nouveau dispositif numérique développé par le constructeur et consacrera également une boutique aux accessoires et objets de l'univers BMW. Les clients pourront y déposer leur voiture pour une révision, un entretien ou une réparation (opérations qui seront réalisées à Lormont). "Je crois beaucoup dans ce projet", annonce Alexandre Parot, président du groupe.Comme beaucoup d'autres acteurs actuellement , l'opérateur avait déjà mené un test dans un centre commercial de Limoges via un pop-up store.