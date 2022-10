Des concessions acquises récemment

En janvier 2019, la fête battait son plein à l’occasion de l’inauguration du FordStore d’Orléans . Le groupe Parot entendait profiter de cette rénovation et modernisation pour améliorer les performances commerciales de l’établissement. Finalement, il n’aura pas vraiment eu le temps de tirer profit de cet investissement. En effet, l’opérateur a annoncé le 17 juillet 2019 qu’il était entré en négociations avec plusieurs opérateurs (les noms n’ont pas été communiqués) en vue de céderCes sites, qui qui emploient 65 salariés, ont représenté unen 2018. Ils ont surtout« Il s'agit d'une affaire qui perdait de l'argent quand nous l'avons rachetée et qui en perdait encore au premier semestre 2018. Nous avons notamment décidé de stopper la vente aux mandataires, pratiquée par l'ancienne direction », confiait Alexandre Parot en janvier dernier, à propos de la concession d’Orléans Nord.Le groupe n’est donc pas parvenu à redresser ces affaires. Les sites d’Orléans et celui de Blois avaient été repris au groupe Behra en 2016 . La concession de Bourges, rachetée au groupe Holfi (Webauto) , avait rejoint le groupe Parot en février 2018. A noter que la concession de Châteauroux (36), également reprise l’an passé à Holfi, ne fait pas partie de l’opération.« Le projet de cession de ces sites s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Parot, qui s’est fixé comme priorité l’amélioration durable de sa rentabilité. Ces opérations restent soumises à la conduite des procédures d’information des instances représentatives du personnel et leur clôture devrait intervenir avant le 31octobre 2019 », indique l’opérateur.Très actif depuis son introduction en bourse en janvier 2016, via l’acquisition de plusieurs affaires, l’opérateur familial subit un coup d’arrêt dans son expansion hexagonale.