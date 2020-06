A Cannes, le groupe Pautric a pris son temps pour faire les choses en grand. Opérationnelle depuis septembre 2018, la concession Bayern Avenue, qui distribue les marques BMW (auto et moto) et Mini, s’étend sur 8 000 mvia quatre niveaux.L’inauguration s’est déroulée le 2 mai 2019 devant 2 000 personnes, en présence de Nicolas Peter, membre du board de BMW AG, et de Vincent Salimon, président de BMW France.Achetée par le groupe nantais en 2013, cette affaire a vu son chiffre d’affaire progresser de 45% en 5 ans.Avec ce nouvel écrin, situé dans les hauteurs de Cannes, l’opérateur se fixe pour objectif de commercialiser- A lire aussi Le groupe Pautric en reconquête avec sa concession BMW Bayern Avenue