Plusieurs mouvements ont animé ces dernières semaines le réseau Citroën. En plus du rachat des sociétés Grau SAS Soca SAS et Mureaux Automobiles , le constructeur nous informe que la concession d’Aubenas (07) a été rachetée par le groupe Protiere. Cet opérateur historique et familial distribue la marque Citroën via six points de vente situés à Montrond-les-Bains (depuis 1923), Feurs, Savigneux Montbrison, Andrézieux-Bouthéon (42), Le Puy en Velay (43), Ambert (63), ainsi que DS à Montrond-les-Bains.La concession d’Aubenas (Dumas SAS) était détenue par François Dumas. En 2007, elle avait représenté unCette opération permet au groupe Protiere de se développer dans le département de l’Ardèche. Ce dernier représente un volume de 1 500 voitures neuves et un chiffre d’affaires de près de 60M€.