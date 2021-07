Alors qu’un coup d’accélérateur a été donné à l’installation de bornes de recharge chez les particuliers dans le cadre du projet de loi de finances 2021 (crédit d’impôt spécifique en faveur de bornes installées sur des places de stationnement résidentielles, mais pas de mesure concernant le public), le groupe PSA continue ses efforts en la matière.

365 stations de charge déjà présentes dans le réseau PSA

Il vient en effet d’annoncer vouloir équiper tous ses sites, implantés dans 12 pays, de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce projet d’installation court depuis 2019 et se poursuivra jusqu’à fin 2021 dans l’objectif de monter à 500 stations de charge au total. A fin septembre 2020, le groupe automobile français assure que 365 wall box de 7 kwatts, qui permettent une recharge des batteries à un prix comparable à celui des réseaux extérieurs publics, sont déjà opérationnelles et donc ouvertes aux collaborateurs. L’installation et la gestion des bornes sont assurées par les deux partenaires du constructeur, que sont Total EV et Izivia.

Respect des objectifs CO 2