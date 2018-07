52% des ventes en Europe

La Russie sourit à Renault

Volumes 2018* Pénétration VP+VU 2018 (en unités) (en %) 1 FRANCE 389 216 27,23 2 RUSSIE 240 728 28,35 3 ALLEMAGNE 124 251 6,28 4 ITALIE 118 376 9,79 5 CHINE 117 646 0,88 6 ESPAGNE 100 841 11,89 7 BRESIL 93 850 8,33 8 ARGENTINE 70 536 14,63 9 TURQUIE 68 414 19,36 10 IRAN 61 354 8,10 11 ROYAUME UNI 57 290 3,82 12 BELGIQUE+LUXEMBOURG 52 962 12,92 13 INDE 42 697 2,11 14 COREE DU SUD 40 920 4,62 15 MAROC 39 747 43,67

Le groupe français a établi un record semestriel avec, soit un bond de 9,8% par rapport à la même période de l’an passé. Depuis le 1er janvier 2018, le groupe intègre dans ses résultats commerciaux les volumes de ventes des marques Jinbei et Huasong , suite à la création de la coentreprise avec Brilliance China Automotive . À périmètre équivalent 2017, les ventes mondiales demeurent positives : +5,3 % sur un marché mondial qui progresse de 4,2 %.Sur six mois,Assez logiquement, c’est la zone Asie Pacifique qui porte les résultats du groupe depuis janvier : +69,5%, à 170 324 unités. À périmètre équivalent 2017, les volumes chutent de 14,8 % sur un marché qui progresse de 4,3 %.Les ventes de lasur six mois (VP et VUL), soit une hausse de 2,4%. Dacia a commercialisé 378 095 véhicules (VP et VUL) dans le monde sur la période, en hausse de 13,4 %. Les ventes de Lada grimpent de 24%, à 186 526 unités, tandis que celles de Renault Samsung Motors sont en baisse de 26,9 % (38 580).les immatriculations du groupe affichentsoit un total de 1 070 718 véhicules. Il commercialise 52% de ses véhicules sur le Vieux Continent. Il y revendique une part de marché de 11 %, en hausse de 0,2 point. La marque Renault seule enregistre une croissance de 1,1 %. Sa part de marché s’élève à 8,1 %. Dacia signe un record de vente sur un semestre en Europe avec 281 225 véhicules vendus (+14,6 %) et une part de marché record de 2,9 % (+0,3 point). Depuis le lancement de la marque Alpine , ce sont plus de 4 800 véhicules qui ont été réservés., le groupe au losange a écoulé 214 370 voitures, soit une progression de 18,1 % sur un marché en hausse de 6,3 %. Il annonce une part de marché record sur un semestre, à 7,3% (+0,7 point), alimentée par ses résultats en Argentine (+22,2 %)., le groupe a vendu près de 117 646 véhicules, dont près de 33 000 véhicules sous la marque Renault., les immatriculations grimpent de 15,1 % sur un marché qui progresse de 9,4 %. La part de marché du groupe progresse de 1,3 point, à 25,8 %, grâce notamment à son dynamisme en Russie, son deuxième marché mondial après la France (voir tableau ci-dessous). Renault y affiche une hausse de 16,5% et Lada de 21,1%. « Plus d’une voiture sur 4 vendue sur ce marché est une Renault ou une Lada », précise Renault.Seule ombre au tableau, loù Renault accuse un repli de 4,5%, à 240 494 unités, sur un marché en hausse de 10,1 %. Le groupe chute en Iran (-10,1%) mais aussi en Inde (-25,4%). Sur un marché mondial que le groupe entrevoit en progression de 3 % par rapport à 2017, il annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l’année 2018. Pour rappel, l’an passé, il avait commercialisé 3 761 634 véhicules neufs (VP et VUL dans le monde).

*Chiffres à fin juin 2018 (ventes), hors Twizy