Sur un salon rassemblant un nombre réduit de constructeurs et grâce à un teaser bien orchestré, la marque Renault a réussi à figurer au premier plan à Moscou, avec la présentation officielle du show-car Arkana, qui préfigure un SUV du segment C au design affirmé. « L’idée de ce concept innovant est née en Russie et le projet a été mené avec la forte implication des équipes de Renault Russie. Arkana répondra donc aux attentes des clients russes, mais également à celles de nombreux autres clients à travers le monde », explique, vice-président senior et président de la région Eurasie. Après une première phase de commercialisation en Russie en 2019, le SUV est notamment promis à d’autres pays de la CEI et à plusieurs marchés asiatiques.Mais le groupe Renault a aussi marqué l’actualité avec Lada. Sur son marché domestique en net rebond (ventes à + 18,2% au premier semestre 2018), la marque enregistre de très bonnes performances commerciales (+ 21% au premier semestre 2018), ce qui porte sa part de marché à 20%, notamment grâce à la Vesta.A l’occasion du salon de Moscou, Lada présente la nouvelle gamme Granta qui se décline en quatre silhouettes et met en avant une nouvelle signature de face avant. De plus, Lada a joué la carte de la prospective en dévoilant le concept-car Lada 4x4 Vision, qui donne des pistes sur le successeur de l’iconique Lada Niva.