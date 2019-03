« Avec cette équipe nouvellement constituée, sur laquelle je vais m’appuyer, et l’ensemble des collaborateurs du groupe, nous allons relever les défis de la mobilité du futur : électrique, connectée et autonome », a déclaré Thierry Bolloré, directeur général du groupe Renault concernant la recomposition de son comité exécutif. Outre les évolutions majeures de l’industrie automobile, l’accélération de la transformation de l’entreprise et de la profitabilité des opérations, l’affaire Carlos Ghosn pèse aussi dans ce remaniement.



A compter du 1er avril 2019, voici les membres du comité exécutif nouvellement constitué :

, directeur général du groupe., directeur financier groupe et présidente du conseil d’administration de RCI Banque, se voit rattacher la direction du contrôle interne.

- José Vicente de los-Mozos, directeur des fabrications et de la logistique groupe.



- Gaspar Gascon-Abellan, directeur adjoint de l’ingénierie Alliance.



- Philippe Guérin Boutaud devient membre du comité exécutif du groupe Renault. Il conserve ses fonctions de directeur qualité et satisfaction client.



- Ali Kassai est nommé directeur produit et programmes et devient membre du comité exécutif du groupe Renault. Il remplace Bruno Ancelin, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.



- Olivier Murguet, directeur commerce et régions groupe.



- François Renard devient membre du comité exécutif du groupe Renault. Il conserve ses fonctions de directeur marketing monde.



- François Roger devient membre du comité exécutif du groupe Renault. Il conserve ses fonctions de directeur ressources humaines du groupe. Lui sont également rattachées les directions de la prévention et protection du groupe et de l’immobilier et des services généraux.



- Véronique Sarlat-Depotte devient membre du comité exécutif du groupe Renault. Elle conserve ses fonctions de directeur des achats de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et de président-directeur général de l’Alliance Purchasing Organization.



- Laurens van den Acker devient membre du comité exécutif du groupe Renault. Il conserve ses fonctions de directeur du design industriel.



- Frédéric Vincent est nommé membre du comité exécutif du groupe Renault. Il conserve ses fonctions de directeur des systèmes d’information et de la transformation.