Le groupe Jean Rouyer Automobiles veut accélérer sur le front de la digitalisation et a donc fait appel à Advalo, une entreprise spécialiste du marketing individualisé, pour mieux tirer profit de la richesse de sa base de données. « Le groupe français a ainsi pu profiter de l’expertise d’Advalo dans l’analyse et l’activation de ses données, pour acquérir une vision globale et unifiée du parcours d’achat omnicanal de ses clients, et ainsi évoluer vers un marketing centré sur le consommateur », explique le groupe par voie de communiqué.Et de détailler : « Avec une base de plusieurs centaines de milliers de contacts, l’exploitation des données représente un enjeu majeur pour le groupe Jean Rouyer Automobiles. Une source d’informations non exploitée jusqu'alors, au vu de la complexité de leur écosystème numérique. Pour répondre à cette problématique, Advalo a procédé à la digitalisation de la base de contacts du distributeur pour aligner données clients et cookies de navigation. Ainsi, Jean Rouyer Automobiles a pu acquérir une vision unique des parcours de vente et d’après-vente de chacun de ses clients, pour mettre en place des actions marketing individualisées.En effet, l’un des objectifs de Jean Rouyer Automobiles était de déployer des scénarios d’activation marketing pertinents, en fonction de chaque consommateur. Le croisement des données online et offline a ainsi permis au distributeur de générer automatiquement une offre ou relance commerciale personnalisée, en fonction du niveau d’intention de chaque consommateur. Plusieurs types de campagnes ont ainsi pu être automatisées en micro-scénarios grâce à un ciblage optimal, permettant un gain de temps précieux et une augmentation du taux de conversion ».« Aujourd'hui, la valeur de notre fonds de commerce est liée à la valeur de nos données : les structurer et les transformer en insights activables est une vraie valeur pour nous. C’est ce qu'Advalo nous permet de faire. On est vraiment dans l’exploitation marketing des moments clés : communiquer au bon moment un message pertinent », explique, directeur digital chez Jean Rouyer Automobiles, avant de poursuivre : « Le dispositif de scoring Advalo mis en place pour détecter les intentionnistes a permis de transformer 35% des leads transmis au call center en ventes effectives, sur une campagne marketing spécifique ».