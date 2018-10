En finalisant en mai dernier le rachat des concessions Volvo, Jaguar et Land Rover de Tours (Duffort), le groupe BPM (ex-Etoile du Maine), dirigé par Patrick Bornhauser, savait d’emblée qu’il n’allait pas conserver très longtemps l’affaire Volvo. En effet, le constructeur avait déjà un autre opérateur en vue. Assez logiquement, c’est le groupe Jean Rouyer Automobiles , qui représente le panneau à Angers, Saumur et Cholet (49), et qui opère déjà à Tours avec les marques du groupe Fiat, qui a repris la distribution de Volvo dans le département. Avec cette opération, il devrait se positionner parmi les dix principaux distributeurs de la marque en France.Très actif en 2018, le groupe Priod vient d’acquérir la concession Fiat et Alfa Romeo de Vert-Saint-Denis (77), appartenant à Pascal Lévy. Ce dernier, qui a rejoint récemment le réseau VPN Autos , continue d’exploiter la marque Honda via deux points de vente en Seine-et-Marne. Comme l'indiquent nos confrères du Journal de l'Automobile, le groupe Priod se renforce également à Vert-Saint-Denis (77) avec la reprise de la concession Jeep, détenue par Gilles Vilette.L'opérateur familial s’était déjà développé avec les marques du groupe Fiat en début d’année en rachetant la concession de Jean-Claude Le Gallou, située à Viry-Châtillon (91).