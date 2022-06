Inaugurée en avril 2016, la concession Peugeot-Citroën d’Avesnelles va fermer ses portes le mercredi 1er décembre 2021. L’information a été publiée sur le site Internet de La Voix du Nord. Cette affaire appartient au groupe Sima, dirigé par la famille Mariscal. Initié en 2012, ce développement, représentant un investissement de 2,2 millions d’euros, répondait à l’ambition du groupe d’augmenter la part de marché des deux marques françaises autour de la commune d’Avesnelles. La crise sanitaire et ses conséquences semblent avoir eu raison de la pérennité de la concession, dont l’activité aura finalement duré un peu plus de cinq ans. « Il est certain qu’aujourd’hui, entre la crise sanitaire, les problèmes d’approvisionnement des constructeurs, les problèmes de sourcing de voitures d’occasion… Forcément, nous n’avons plus les moyens de rentabiliser le site », rapporte ainsi Michel Danielczyk, le directeur des SOCAM-Peugeot et Citroën-SOGAMA, interrogé par La Voix du Nord. Le dirigeant se veut cependant rassurant concernant l’avenir des salariés du point de vente, qui seront rapatriés sur le site principal de Feignies, situé à une vingtaine de kilomètres au nord d’Avesnelles. « Bien évidemment, c’est avec un grand regret que nous fermons le site d’Avesnelles. Mais il n’y aura aucun licenciement, aucun départ ou rupture de contrat », assure Michel Danielczyk.

Des rachats en cours

Le groupe Sima continue de distribuer les marques Citroën et Peugeot dans le département du Nord avec respectivement cinq et quatre points de vente. En 2020, il était, avec un volume de 6 618 véhicules neufs vendus. L’opérateur, qui s‘est déjà renforcé avec la prise du panneau Hyundai à Maubeuge, est sur le point de conclure le rachat des concessions FCA et Hyundai de la société N.D.G. Auto , situées à Groslay (Val-d'Oise).A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs automobiles Citroën en France en 2020