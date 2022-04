Sipa Automobiles poursuit son développement avec Skoda via le rachat de la concession d’Odos, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Exploitée par la société Technicentre Automobiles, dirigée par Laurent Sanchez (avec Suzuki), cette affaire représente 150 véhicules neufs et d'occasion sur une année pleine. Il s’agit du deuxième point de vente aux couleurs de la marque tchèque pour le groupe bordelais après celui de Pau (Pyrénées-Atlantiques), acquis en mai 2021. Sipa Automobiles est déjà implanté à Tarbes avec la marque Volkswagen.

Création d’une nouvelle concession Skoda

Ce dernier informe que cette reprise de fonds de commerce se fera en deux étapes. L'activité après-vente va être prochainement transférée dans l'atelier de la concession Volkswagen de Tarbes, tandis que le commerce (vente de véhicules neufs et d'occasion) restera dans les locaux actuels. Sipa prévoit ensuite de regrouper l’ensemble des activités au sein d’un nouveau showroom Skoda, qui sera accolé à la concession Volkswagen.



Sipa Automobiles compte dans le Sud-Ouest plus de 30 points de vente automobiles, distribuant 18 marques. En 2020, le groupe dirigé par Hubert Gerardin avait enregistré un chiffre d’affaires de 546 millions d’euros. Cette année-là, il avait commercialisé 9 214 véhicules neufs et 20 051 occasions.



À LIRE. Avec Sipa Link, le groupe Sipa se lance dans la vente de bornes