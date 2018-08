Le rugby constitue un vecteur de communication très prisé des groupes de distribution implantés dans le sud-ouest de la France. A l’image des groupes Faurie (Brive), Parot (Bordeaux) ou encore Dallard (Colomiers), le groupe Tressol-Chabrier annonce la signature d’un partenariat officiel avec le club du Montpellier Hérault Rugby. Ce rapprochement, qui court sur les trois prochaines saisons, sera officialisé le 1er septembre 2018, en marge du match qui opposera Montpellier à La Rochelle.Ce partenariat va de pair avec les développements récents du groupe dirigé par Didier Chabrier dans le département de l’Hérault. L’opérateur s’est renforcé à Montpellier avec le rachat des sites Citroën et Peugeot , qui étaient détenus par PSA Retail, ainsi que la concession Hyundai, Suzuki, Mitsubishi et Ssangyong, qui appartenait au groupe Cerdan . En 2016, il avait repris l’affaire Renault et Dacia de Saint-Gély-du-Fesc , au nord de Montpellier« L’ambition du groupe Tressol-Chabrier à travers ce partenariat avec le MHR est de développer sa notoriété et sa visibilité dans la région Montpelliéraine. Nous souhaitons également soutenir les cistes et les accompagner le plus loin possible pendant la saison, tout en partageant des moments uniques avec eux et nos clients », commente Didier Chabrier.Classé en 13position de notre top 100 2018, le groupe a engrangé l’an. Il commercialise 20 marques via 52 établissements.