A peine rachetées aussitôt revendues. Les concessions Citroën de Créteil et Champigny-sur-Marne (94), reprises au début de l’été 2018 par le groupe Gueudet (avec celles de Villemomble, Neuilly-Plaisance et Le Perreux), vont finalement tomber dans l’escarcelle du groupe Trujas (Carwest). L’opération vient d’être notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence. Avant l'acquisition par le groupe Gueudet, ces deux affaires étaient détenues par Rodolphe Vincent.



L’entité dirigée par Xavier Trujas, qui distribue les marques Peugeot, Fiat, Alfa Romeo et Kia en Île-de-France, va ainsi faire son entrée dans le réseau Citroën. L’opérateur va par la même occasion renforcer sa position dans le département du Val-de-Marne, où il opère depuis mars 2018 suite au rachat de la concession Peugeot de Créteil (94).



En 2017, le groupe Trujas a réalisé un chiffre d’affaires de 96M€ et commercialisé 4 300 VN et 2 500 VO. Il va ainsi enregistrer une croissance significative en 2018.