Un contrat de 1 777 VN

Des projets trimarques

Depuis 1954, la famille Hossard distribue la marque Peugeot place Vauban à Saint-Germain-en-Laye. Située au cœur de la ville et à la lisière de la forêt, cette place a donné son nom au groupe de distribution francilien, aujourd’hui dirigé par Olivier Hossard. Comme un symbole, la concession de Saint-Germain-en-Laye abrite également son siège social. Ce nouvel ensemble est inauguré ce 13 septembre 2018.Deux ans d’attente et deux millions d’euros d’investissement ont été nécessaires pour mener à bien les travaux de rénovation de la concession. « Nous ne sommes pas partis d’une feuille blanche mais nous avons toutefois procédé à une restructuration profonde du site, visant notamment à rendre la façade extérieure plus commerçante. Le showroom au rez-de-chaussée a été rénové et nous avons agrandi la surface occupée par les équipes du siège, au premier étage », détaille Olivier Hossard. Le groupe a également profité de ces travaux pour séparer les entrées de la station-service Total et de la concession.Pendant ces deux années, l’affaire de Saint-Germain-en-Laye a continué d’accueillir les clients VN et après-vente, « sans constater de baisse d’activité », indique Olivier Hossard. L’annexe de Chambourcy, qui a également permis de soutenir l’activité pendant cette période, concentre le business occasion.Sur l’exercice 2018, un contrat de 1 777 voitures neuves Peugeot a été déterminé pour la concession de Saint-Germain-en-Laye et son annexe de Chambourcy (qui pèse un tiers des volumes VN). Pour l’ensemble du groupe, leCette année, le groupe Vauban, qui distribue également les marques Toyota, Seat, Citroën et DS, prévoit de commercialiserA défaut de pouvoir ajouter le panneau Citroën sur la nouvelle façade à Saint-Germain-en-Laye, puisque la marque aux chevrons est distribuée par le groupe Priod, Olivier Hossard va en revanche rassemblerRachetée en 2017, la concession Citroën Nord-Ouest Automobiles de Mantes-la-Ville va ainsi déménager pour cohabiter avec la marque au lion. Un autre projet similaire (avec Peugeot et Citroën) verra le jour au 1er janvier 2019. Il sera officialisé prochainement.