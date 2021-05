Le groupe Vauban vient de signer la reprise des deux dernières concessions Peugeot du groupe Neubauer, situées à Saint-Brice-sous-Forêt (Val d’Oise) et à Chambly (Oise). L’acquisition sera finalisée le 1er avril 2021. Ces deux points de vente avaient représenté un volume de près de 2 500 voitures neuves en 2019, 1 200 occasions, 24 000 heures atelier, et engrangé un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros. Avec cette opération, le groupe dirigé par Olivier Hossard consolide sa position dans le Val d’Oise avec Peugeot, qu’il distribue à Argenteuil, Cergy-Pontoise et Herblay, et se développe dans le département limitrophe de l’Oise, avec le site de Chambly. Ces acquisitions portent ainsi à neuf le nombre de concessions Peugeot pour le groupe Vauban.



À LIRE. Saga groupe Vauban. Bientôt 100 ans d'histoire avec la marque Peugeot

Une association dans la pièce de rechange

Pour Neubauer, qui distribuait la marque Peugeot depuis 1936, c’est donc une page qui se tourne en Île-de-France. Pour rappel, les deux opérateurs franciliens s’étaient rapprochés en 2007 pour créer la plateforme de distribution de pièces de rechange NVPR (à 50-50), située à Saint-Ouen l'Aumône. En 2018, Vauban avait racheté les parts du groupe Neubauer dans cette structure. Les sites de Saint-Brice-sous-Forêt et de Chambly étaient d’ailleurs restés clients de la plateforme PR.

e

En 2019, le groupe dirigé par Olivier Hossard avait commercialisé. Il avait réalisé un chiffre d’affaires de 338 millions d’euros et pointait à la 41position de notre classement des 100 principaux distributeurs automobiles en France.