Le très discret groupe Vikings Automobiles a repris la distribution de Suzuki à Rouen (Seine-Maritime) en ce début d’année 2021 (S.D.R Auto). Le panneau de la marque nippone y était représenté ces dernières années via la société Continental Automobiles (groupe Hecquet). Celle-ci avait commercialisé un volume de 101 voitures neuves Suzuki en 2019.

Premier développement en dehors du groupe Volkswagen

Le groupe Vikings exploite la marque dans un nouveau point de vente qui a ouvert ses portes au cœur de la zone commerciale au Grand-Quevilly, au sud-ouest de Rouen. Le groupe dirigé par Romain Foucher fait donc son entrée dans le réseau Suzuki et se développe pour la première fois avec une marque qui ne fait pas partie du groupe Volkswagen. Il est déjà présent à Rouen avec la marque Volkswagen (mais pas avec Audi).

Implanté en Normandie via 14 sites Volkswagen et Audi, l’opérateur avait commercialisé 4 300 voitures neuves et 4 300 occasions en 2018 (chiffres 2019 non communiqués par le groupe) et enregistré un chiffre d’affaires de 192 millions d’euros.