Distributeur de voitures (Kia), de deux-roues (Triumph, Kawasak, Suzuki et Kymco), spécialise de la vente d’occasions (Distinxion, Easy VO) et de la location (ADA), le groupe Yes My Car dénote dans le paysage de la distribution automobile. Implantée en Champagne-Ardenne, l’entité dirigée par Antoine Contardo entend faire de cette pluralité d’activité « une vraie richesse, source d’idées innovantes ». A ce titre, le récent partenariat conclu avec la start-up rémoise InnovHealth confirme l’approche atypique du groupe régional. Tous les clients acheteurs d’une voiture neuve ou d’occasion au sein de la société se voient offert un abonnement d’un an au passeport santé créé par celle-ci, qui donne accès à leurs informations médicales et paramédicales (via une carte à puce aux couleurs de Yes My Car). Une offre qui sort donc complètement de l’environnement automobile. « Mais qui peut coller au produit automobile, considère Antoine Contardo. L’idée était d’apporter un service différent aux clients, qui n’existait pas en France, sur un sujet un peu d’actualité par rapport à la période que l’on traverse ». Cette offre sera également développée auprès des clients après-vente, voire auprès des acheteurs de deux-roues dans un second temps.



A LIRE. Le groupe Amplitude déploie sa licence Easy VO

Un projet sur l’après-vente et la carrosserie en 2021

Le groupe Yes My Car, qui a généré un chiffre d’affaire de 25 millions d’euros en 2019, entend s’appuyer sur ses différentes activités pour jouer les premiers rôles au niveau régional en matière de mobilité. « Nous allons probablement perdre 30% de notre chiffre d’affaires en 2020 mais cela ne nous empêchera pas de continuer d’avancer sur les projets de développement qui étaient engagés, annonce Antoine Contardo. Du fait de notre taille, nous sommes plus agiles que certains grands groupes et il nous est plus facile de prendre rapidement certaines orientations ». L’opérateur, qui a stoppé la représentation de l’enseigne Midas il y a quelques années, nourrit un projet de développement sur l’après-vente et la carrosserie en 2021. En propre ? Via une enseigne ? « C’est en pleine réflexion, confie le dirigeant. Nous n’avons pas encore statué sur ce sujet ».

Des voitures connectées avec Ada

Le groupe Yes My Car opère sur la gare TGV Champagne-Ardenne avec une flotte d’une quinzaine de voitures connectées (sur une flotte plus de 100 autos), via l’enseigne de location Ada. Sur le plan régional, le groupe aura certainement une carte à jouer avec l’offre de voitures électrifiées de sa marque principale, Kia. En 2022, ce dernier vise un volume global de 3 000 véhicules vendus (voitures neuves, occasion, motos...).