A l’occasion de l’assemblée générale, qui s’est tenue début octobre 2018 à l’Automobile Club de France, l’ensemble des distributeurs français Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans et Mercedes-Benz Trucks ont renouvelé leur confiance aux dirigeants actuels. Ainsi, Jean-Claude Bernard (group JCB) a été réélu au poste de président national des groupements de distributeurs Mercedes-Benz. Didier Sirejol (groupe Hamecher) et Fabrice Magnat (groupe Huillier) restent respectivement président en charge des distributeurs Mercedes-Benz Cars et président en charge des distributeurs Mercedes-Benz Vans & Trucks.Le réseau de la marque à l’étoile a profité de cette assemblée générale pour dévoiler leur nouveau nom : Divva (Droit, idées, vision, volumes, achats). A travers cet acronyme, qui s’accompagne également d’une nouvelle identité, le groupement entend « unir les forces, les idées, les visions et la puissance d’achat afin de rendre chaque membre et chaque établissement plus compétitif, plus performant et plus agile dans sa région ou sa localité ».