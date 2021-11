Au plus bas en début d’année 2020 (part de 40,7 % du marché fin mars), le canal des particuliers a profité du "déconfinement" et plus encore des annonces du plan de soutien pour reprendre du poil de la bête. Sur le mois de juin, il a progressé de 22,9 % et représenté 52,2 % des immatriculations de voitures neuves (122 052 unités). Renault a pesé 20,4 % du canal, loin devant Peugeot (14,1 %).

Sur ce mois, Citroën est la marque française qui a vendu le plus de voitures neuves à des clients particuliers (57,2 % de ses ventes). Dacia reste la référence en la matière (82,5 %), suivie par Suzuki (73,3 %) et Mitsubishi (66,2 %). A l’opposé, Volvo n’a immatriculé que 22,7 % de ses voitures neuves sur ce canal. Sur le premier semestre 2020, le marché des particuliers affiche une part de 46,5 %.



Un canal des VD finalement plus bas qu'en juin 2019

Le canal des véhicules de démonstration a accusé une chute de 18,9 % par rapport au même mois de l’an passé, à 34 080 unités, et représenté 14,6 % des immatriculations de VN (15,3 % sur six mois). A titre de comparaison, sa part de marché s’élevait à 18,1% en juin 2019. Les constructeurs n’ont pas appuyé autant qu’on aurait pu l’imaginer sur ce canal pour doper leur part de marché. Certaines marques y ont toutefois eu recours de manière importante :



Honda 44,9 % de ses immatriculations en VD-garages

Opel 36,3 %

Jeep 29 %

Mazda 25,6 %

BMW 24,2 %

Les canaux des loueurs de longue durée et de courte durée en recul

Le canal des sociétés a reculé de 4,9 % en juin et affiché une part de 11,8 % du marché automobile (13,4 % sur six mois). Renault y a été particulièrement dominant, avec une part de 38,4 %.



Celui des loueurs de longue durée a également accusé le coup en juin : – 3,9 % et une part de 8,7 % (10,7 % sur six mois). Volvo y a réalisé plus d’un tiers de ses immatriculations (37 %).



Le canal des loueurs de courte durée est l'un de ceux qui souffre le plus de la crise, accusant – 7,9 % en juin et – 54 % sur six mois. Il pèse un peu plus de 10 % du marché auto. Seat a réalisé 25,8 % de ses immatriculations sur ce canal en juin.



Enfin, sans grande surprise, compte tenu d’un marché automobile européen très fermé, le canal des TT est celui qui a le plus reculé en juin (– 72,2 %) et depuis le début de l’année (– 69,5 %).