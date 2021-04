Après un mois d’août 2020 en baisse de 20%, le mois de septembre n’a pas non plus renoué avec le positif, contrairement aux deux mois exceptionnellement bons, juin et juillet. Les ventes de voitures particulières neuves se sont repliées de 3% sur le mois par rapport au même mois de l’année précédente, à 168 291 immatriculations.



A LIRE. Tous les indicateurs du marché automobile en septembre 2020.

Le canal de ventes des particuliers

Sur cette période mensuelle, le canal des particuliers a représenté 45,3% du marché pour atteindre 76 162 ventes (-1,3%), contre une part de 49,8% en août, par exemple, ou encore de 50,7% en juillet et 52,2% en juin. Le mois de septembre a connu son lot de changements. En août dernier, nous assistions à un fait plutôt inhabituel puisque Dacia passait devant Renault en part de segment (12,9% pour la marque low-cost quand celle du losange tombait à 10,6%). Ceci étant dit, Renault est remontée à la première place sur ce canal en septembre, avec 16,3% de part de marché, Peugeot est descendue d’un cran à la deuxième place, avec 15,8% de part, et Dacia a du se contenter de 13,5%.



Au cumul des neuf premiers mois de l’année, le canal des particuliers a chuté de 24,8% par rapport à la même période en 2019, dépassant à peine 551 400 unités écoulées, soit 47,3% de part de marché. Renault reste la marque qui pèse le plus sur ce marché, devant Peugeot, avec respectivement 16% de part de marché et 15,8%. Dacia représente 10,8% du marché auto tandis que la part de Citroën se situe sous les 10%.

Le canal de ventes des loueurs de longue durée

Avec le canal des particuliers, celui des loueurs de longue durée est le segment qui a le moins souffert. Il a affiché une chute bien plus modérée que le marché national, à -0,9%, soit 21 437 mises à la route et une part de marché de 12,7%. Depuis janvier, le volume de ventes a atteint 130 000 unités, en baissant de 23,9% (11,2% de part de marché).

Le canal de ventes des loueurs de courte durée

La location de courte durée a une nouvelle fois accusé le coup plus que les autres en enregistrant une baisse de 16,8%, à 8 310 modèles écoulés et a représenté à peine 5% du marché. Sur neuf mois, la LCD a vendu 106 000 voitures particulières neuves, soit -46,8% et une part de marché de 9%.

Le canal de ventes des sociétés

Les sociétés sont les seules dans le positif : le canal a progressé de 7,4% sur le mois, affichant 25 295 ventes et 15% de part de marché. De janvier à septembre, ce sont 160 115 voitures qui ont été immatriculées, soit un recul de 20,7% (part de 13,7% du marché).

Le canal de ventes des véhicules de démonstration

Le canal des véhicules de démonstration et des garages a compté 33 476 immatriculations, mais a décliné de 4,3%, pour atteindre 19,9% de part de marché. Au cumul à fin septembre, les VD ont représenté 15,7% du marché, à 183 214 ventes, soit 31,6% de baisse.