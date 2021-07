Tous les pays européens n’ont pas activé de plan de soutien à l’automobile au cours des derniers mois, en résulte un marché toujours aussi affaibli, comme en témoignent les statistiques estivales délivrées par l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). En juillet, sur les 30 pays qui composent le marché automobile européen (l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et l’Islande), 20 ont accusé une baisse des immatriculations, le plus souvent à deux chiffres, quand 10 pays ont enregistré une hausse des ventes de voitures neuves. Le rebond a donc été circonscrit à seulement quelques pays, France, Danemark, Norvège, Royaume-Uni, Espagne, et les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 3,7 % en juillet en Europe, à 1,28 million d’unités. La dernière progression remonte à décembre 2019.

Les principaux marchés dans le dur

Le recul a été encore plus marqué en août 2020 : – 17,6 %, à 884 384 unités. Les immatriculations ont chuté dans l’ensemble des marchés européens, avec des baisses à deux chiffres en France (– 19,8 %), en Allemagne (– 20 %), en Espagne (– 10,1 %), tandis que l’Italie a fait de la résistance (– 0,4 %).

BMW et Hyundai dans le vert

Les trois principaux groupes automobiles en Europe ont été les plus touchés sur ce mois, les immatriculations de Volkswagen chutant de 24,2 % en août, celles de PSA de 19 % et celles de Renault de 22,8 %. FCA Group a accusé un repli plus modéré par rapport aux mois précédents (– 6,9 % en août, mais – 38,6 % sur 8 mois). A noter les progressions des groupes BMW (+ 6,3 %) et Hyundai (+ 3,3 %). Ce dernier a surtout surfé sur la croissance de la marque Kia (+ 18,7 %), la seule à signer une hausse à deux chiffres, tandis que les immatriculations de la marque Hyundai ont reculé de 8,1 %.

Plus de 3,5 millions de voitures perdues fin août 2020

Au cumul des huit premiers mois, le marché automobile européen chute de 32,9 %, à 7,26 millions de voitures. Le déficit s’élève à plus de 3,5 millions d’unités par rapport à la même période de l’an passé. Les baisses vont de – 19,8 % (Norvège) à – 47,4 % (Croatie). Concernant les groupes automobiles, PSA accuse l’une des baisses les plus importantes sur la période (– 39,6 %), résultant de la chute de 51 % d'Opel. Le groupe Renault ne fait guère mieux (– 34,5 %), tandis que Toyota (– 21,9 %) est celui qui limite le plus la casse. Depuis janvier, l’ensemble des marques analysées par l’ACEA enregistrent des immatriculations en retrait. Porsche est celle qui résiste le mieux (– 6,3 %).