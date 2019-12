Après septembre (+14,4%) et octobre (+8,6%), le marché automobile européen a enregistré en novembre 2019 une troisième croissance consécutive. Celle-ci a affiché +4,5%, totalisant 1 210 860 véhicules. Au total, sur les 30 pays étudiés par l’ACEA, 21 d’entre eux ont enregistré des variations positives sur ce mois. La hausse a été en partie soutenue par la dynamique du marché allemand, qui a signé un bond de 9,7% en novembre, à près de 300 000 immatriculations. La France (+0,7%), l’Espagne (+2,3%) et l’Italie (+2,2%) ont affiché des hausses plus mesurées, tandis que les immatriculations ont reculé de 1,3% au Royaume-Uni. Au cumul des onze mois, le marché européen est relativement stable (-0,3%), avec un total de 14 542 123 voitures neuves immatriculées.



Volkswagen va mieux

Le groupe Volkswagen a réalisé un mois de novembre probant, conclu sur une progression de 13,4%, à 312 116 unités. Les immatriculations de la marque du même nom ont grimpé de 9,3% et celles d’Audi ont bondi de 39,4%. Seat se porte toujours aussi bien (+11,4%) tandis que Skoda a marqué le pas (-0,9%). Sur onze mois, la marque Volkswagen accuse un léger repli de 0,6%, tandis que toutes les autres marques sont dans le vert.

Net recul des immatriculations de PSA

Le groupe PSA arrive loin derrière avec un total de 173 076 immatriculations (-7,9%). Le repli de Peugeot (-1,2%) et de Citroën (-0,8%) a été plutôt léger au regard de la chute d’Opel sur ce mois (-22,1%). A noter la forte progression de DS (+31,2%). PSA est en recul au cumul (-1,2%), avec des baisses pour Peugeot (-1,6%) et Opel (-6%), tandis que le bilan est favorable pour Citroën (+6,1%) et DS (+5,5%).

Croissance à deux chiffres pour Renault en novembre

Le groupe Renault se porte mieux (+4,1%) grâce au rebond de la marque au losange, dont les immatriculations ont augmenté de 11,3% sur ce mois. Celles de Dacia ont chuté de 7,2% mais la marque reste bien orientée sur 11 mois (+9,1%). A l’inverse, les immatriculations de Renault son en retrait au cumul (-5,7%). Le bilan s’est révélé globalement positif pour les autres principales marques du marché automobile en novembre : Hyundai (+8,8%), Kia (+4,9%), BMW (+3,5%), Ford (+3,4%), Fiat (+3,1%), Toyota (+5,6%). On notera, enfin, la forte progression de Mazda (+27,9%) et, à l’inverse, le repli de Jeep (-15,8%), Mini (-12,8%), land Rover (-6,5%) et Mitsubishi (-8,9%).