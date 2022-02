Après un premier choc entre mars et mai 2020, représenté par un marché automobile européen en chute de 41,5%, la situation devrait nettement s’améliorer dans les prochains mois, selon l’Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA). Mais à la lumière de la crise économique majeure à laquelle l'industrie automobile est confrontée en raison du Covid-19, elle a tout de même radicalement révisé ses prévisions annuelles : les immatriculations de voitures particulières vont perdre plus de 3 millions d'unités en 2020, soit une baisse d’environ 25 % par rapport à il y a un an. Les ventes dans l’UE pourraient alors chuter à 9,6 millions d’unités.

Le marché automobile européen au plus bas niveau

Les estimations de l’association pour cette année seraient les plus basses jamais enregistrées depuis 2013, lorsque l'industrie avait connu six années consécutives de déclin au lendemain de la crise financière de 2008-2009. Idem côté variation en pourcentage, cette perspective négative correspondrait à la plus forte jamais enregistrée par le secteur automobile européen.



A LIRE. Pas de retour à la normale avant 2024 pour les voitures neuves.



« L'ACEA garde l'espoir que ce scénario dramatique puisse être atténué par des mesures rapides et énergiques de l'UE et des gouvernements nationaux », souligne le directeur général de l'association, Eric-Mark Huitema. Et d’ajouter : « Compte-tenu de l'effondrement sans précédent des ventes à ce jour, des incitations à l'achat et des programmes de mise à la casse sont nécessaires de toute urgence, et dans toute l'UE, pour créer une demande importante de voitures neuves. Dans l'intérêt de notre industrie et de l'économie européenne dans son ensemble, nous demandons le soutien politique et économique – tant au niveau de l'UE que des États membres – afin de limiter les dommages à la production et à l'emploi au cours des mois à venir. » Rappelons que 13,8 millions d'Européens travaillent directement ou indirectement dans l'industrie automobile, ce qui représente 6,1 % de tous les emplois en Europe.

Les variations des ventes de voitures en Europe de 2010 à 2019