À la fin du mois de juin 2021, le marché automobile européen (avec le Royaume-Uni, l’Islande, la Suisse et la Norvège) affichait une croissance de 27,1 %. Après quatre mois consécutifs de baisses à deux chiffres, ce dernier n’enregistre plus qu’une petite progression de 2,7 % à la fin du mois d’octobre 2021, totalisant 9,96 millions d’unités. À titre de comparaison, il s’était immatriculé 13,33 millions de voitures neuves en Europe en 2019 et 13,42 millions en 2018. Ce sont ainsi plus de 3,37 millions d’autos qui manquent par rapport aux années d’avant-crise. Compte tenu de la spirale négative actuelle, résultant en partie de la chute de la production liée à la pénurie de semi-conducteurs, une légère baisse du marché automobile en 2021 par rapport à l’an passé est à craindre. À fin octobre, les marchés français (+ 3,1 %), italien (+ 12,7 %) et espagnol (+ 5,6 %) sont toujours dans le vert, tandis que l’Allemagne accuse une chute de 5,2 %.

Un mois d’octobre au plus bas

Après le repli de 25,2 % subi en septembre, le marché automobile européen a encore fondu de 29,3 % en octobre, totalisant 798 693 immatriculations. L’ACEA rapporte qu’il s’agit du plus faible volume enregistré sur un mois d’octobre en Europe depuis qu’elle compile ces statistiques. Les principaux marchés que sont l’Allemagne (– 34,9 %), la France (– 30,7 %) et l’Italie (– 35,7 %) ont été parmi les plus touchés sur ce dixième mois. Seuls trois petits États ont réussi à basculer dans le vert : l’Irlande (+ 16,7 %), l’Islande (+ 6,5 %) et Chypre (+ 5,2 %).

Volkswagen détrôné par Stellantis en octobre

Les constructeurs coréens en profitent

Au niveau des constructeurs, le groupede ses immatriculations sur ce mois. La marque Volkswagen (–40,2 %), dont la part de marché a perdu 1,7 point (par rapport à octobre 2020), mais aussi Audi (– 45,8 %), Skoda (– 49,3 %) et Seat (– 39,8 %) ont souffert, tandis que les immatriculations de Porsche ont grimpé de 13,4 %. Pour quelques centaines d'unités, le groupe allemand concède la première place du marché automobile européen au groupe Stellantis (– 31,6 %). Toutes les marques du groupe ont accusé des baisses à deux chiffres, même si DS (– 17,8 %) s’en sort mieux que les autres.Le groupe Renault est aussi à la peine (– 36 %), mais il a stabilisé sa part de marché au-dessus de 10 % (10,2 % précisément ; 10,5 % en octobre 2020). Les marques coréennes Hyundai et Kia, qui pâtissent moins de la pénurie de semi-conducteurs, ont signé respectivement des progressions de 11 % et 2,6 %.Sur ce dernier mois, elles ont immatriculé presque autant de voitures que Toyota et davantage que des marques comme Audi, Skoda et Ford au cumul des dix mois.